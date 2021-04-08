Sadakatsiz dizisinde Derin gerçeği ortaya çıktı Twitter'da ortalık karıştı
Melis Sezen'in hayat verdiği Derin karakterinin Sadakatsiz dizisindeki akıbeti belli oldu. Dizinin orijinalinde Derin'in karakteri diziden ayrılıyordu.
Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster dizisinde Derin karakterine hayat veren isim diziden senaryo gereği ölerek ayrılıyordu. Geçtiğimiz bölümde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Derin'in cesetine ulaşılma ihtimaliyle, diken üzerinde diziyi izleyenler final sahnesiyle şaşkınlığa uğradı. Sadakatsiz'in en başında ise batalıkta bulunan kadın cesedinin Derin'e ait olmadığı ortaya çıktı.
Diğer yandan ise polis araştırmasını genişletirken, kurye tarafından Asya adına gelen paket ortalığı karıştırdı. Asya, gelen paketi açıyor ve içinde kamera görüntülerinin olduğu bir hafıza kartı çıktı. Volkan ve Asya'nın güvenlik kamerası görüntülerinin yer aldığı hafıza kartını ise Asya polise teslim etti.
Volkan, Derin'in bulunması ve Asya'nın aklaması konusunda Selçuk'tan yardım istedi. Bunun karşılığında ise Volkan, Selçuk'un çok işine yarayacak bir akıl verdi Volkan ve Selçuk güçlerini birleştirerek, Derin'in en son konuştuğu adamı buldular. Bununla da yetinmeyen Selçuk iz sürmeye devam etti.
Polisler Derin hakkında araştırma yaparken beklenmedik bir durum da ortaya çıktı. Derya, hastane kayıtlarına baktığı sırada Derin'in hamile olduğunu öğrendi. Derya, bunu Volkan'a söylemeye kalktı ancak gizlilikten dolayı cesaret edemedi.