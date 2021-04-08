Sadakatsiz dizisinde Derin gerçeği ortaya çıktı Twitter'da ortalık karıştı

Diğer yandan ise polis araştırmasını genişletirken, kurye tarafından Asya adına gelen paket ortalığı karıştırdı. Asya, gelen paketi açıyor ve içinde kamera görüntülerinin olduğu bir hafıza kartı çıktı. Volkan ve Asya'nın güvenlik kamerası görüntülerinin yer aldığı hafıza kartını ise Asya polise teslim etti.