Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin aldatma sahnesi olay oldu Twitter sallandı
Sadakatsiz'de Cansu Dere'nin karakteri Asya'nın otel odasındaki aldatma anları olay oldu. Sosyal medya aldatma sahnelerinde resmen çalkalandı.
Yabancı bir diziden uyarlama olan Sadakatsiz, yayımlandığı akşamlar sosyal medyayı birbirine katıyor. Sadakatsiz dizisi, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine seyirciyi ekranlara kilitledi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu dizi, oyuncuların uyumu ve performanslarıyla herkesin beğenisini kazandı.
Sadakatsiz'in son bölümünde Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya karakteri, Caner Cindoruk'un oynadığı Volkan'ı intikam için yakın arkadaşıyla aldattı. Asya'nın Melis Sezen'in karakteri Derin'in yanına yerleştirdiği Nil sayesinde Volkan'la ilgili gerçekleri duyması çileden çıkardı.
Volkan'ın en yakın arkadaşı Mert, Asya'yla buluştu ve kendisinden hoşlandığını açıkladı. Mert, "Volkan'dan intikam almana yardımcı olabilirim" diyerek otel odasının kartını Asya'ya verdi.
Nil ile konuşan Derin'in "Volkan eşiyle yıllardır ilişkisi yok. Ona acıdığı için çok nadir birlikte oluyorlarmış" sözlerini duyan Asya yıkıldı.