Sadakatsiz dizisi için kötü haber herkes bu hafta sezon finali bekliyordu bakın ne oldu
Kanal D'deki Sadakatsiz dizisinin bu hafta 26 Mayıs Çarşamba günü sezon finali yapması bekleniyordu ki gelen haber şaşırttı.
Geçtiğimiz aylarda koronavirüs paniğiyle sarsılan Sadakatsiz dizisinin Haluk Güçlü'sü Burak Sergen, korona yüzünden uzun bir süre hastanede tedavi gördü. Sergen, dün ise sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Bu esnada Sadakatsiz'de de Sergen'in karakteri kalp krizi geçirmiş gibi gösterildi. Sadakatsiz dizisinde bazı aksamalar olsa da durum toparlandı.
Bu hafta dizinin yayımlanan son bölümüyle ise 26 Mayıs günü Sadakatsiz'in sezon finali yapması bekleniyordu. Fakat bu kararda bir değişiklik yaşandı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi bu hafta sezon finali yapmıyor.
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü yarın akşam Kanal D ekranlarında yayımlanmayacak. Yerine dizinin tekrar bölümü yayımlanacak.
Dizinin sezon finali 1 hafta ertelendi.