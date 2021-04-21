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Sadakatsiz dizisi için flaş karar! Dizinin yapım şirketi üzülerek duyurdu

Sadakatsiz dizisi için flaş karar! Dizinin yapım şirketi üzülerek duyurdu

Sadakatsiz dizisinden üst üste gelen talihsizliklerin ardından dizinin yapım şirketi flaş kararı duyurdu.

Sadakatsiz dizisi için flaş karar! Dizinin yapım şirketi üzülerek duyurdu

Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayımlanan, ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinden geçtiğimiz hafta kötü haberler peş peşe geldi. İlk olarak dizide Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen'in rahatsızlanmasıyla başlayan talihsizlik diğer oyunculara da sıçradı.

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Sadakatsiz dizisi için flaş karar! Dizinin yapım şirketi üzülerek duyurdu

Evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Burak Sergen'in ilk olarak solunum güçlüğü ve akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü söylendi. Sergen'in koronavirüs test sonuçlarının ise negatif çıktığı öğrenildi.

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Sadakatsiz dizisi için flaş karar! Dizinin yapım şirketi üzülerek duyurdu

Fakat yeni mutasyonlu virüsün test sonuçlarında çıkmaması akıllara gelirken Sadakatsiz dizisinin yapım şirketi Burak Sergen'in hastalığının koronavirüs nedeniyle olduğunu duyurdu.

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Sadakatsiz dizisi için flaş karar! Dizinin yapım şirketi üzülerek duyurdu

Yoğun bakımda tedavi altına alınan durumunun stabil olduğu öğrenilen Burak Sergen'in sağlık durumu ise hala ciddiyetini koruyor.

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