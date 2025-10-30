BIST 10.891
Saçlarını kazıtmıştı! Sezen Aksu'nun son halini yakın dostu paylaştı

Sezen Aksu'nun son halini yakın dostu Emel Müftüoğlu paylaştı. Aksu, Sırrı Süreyya'nın ölümünün ardından saçlarını kazıtmasıyla dikkat çekmişti.

Saçlarını kazıtmıştı! Sezen Aksu'nun son halini yakın dostu paylaştı - Resim: 1

Ülkemizin Minik Serçe'si say say bitiremeyeceğimiz kadar kült şarkının annesi Sezen Aksu, 8 yıldır albüm çıkarmıyordu. 

Saçlarını kazıtmıştı! Sezen Aksu'nun son halini yakın dostu paylaştı - Resim: 2

Kendisini en son, Paşa Gönül Şarkıları adını verdiği ve kulağımızın pasını silmeye geldiği yeni albümüyle konuşmuştuk.

Saçlarını kazıtmıştı! Sezen Aksu'nun son halini yakın dostu paylaştı - Resim: 3

Sezen Aksu'nun 50. sanat yılına özel çıkardığı Paşa Gönül Şarkıları daha yayınlandığı ilk gece yoğun ilgi görmüş, tüm sosyal medya platformlarında gündeme oturarak, kısa süre içerisinde müzik listelerinde zirveye yerleşmişti.

Saçlarını kazıtmıştı! Sezen Aksu'nun son halini yakın dostu paylaştı - Resim: 4

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından duyduğu büyük acıyla saçlarını kazıttığını öğrendiğimiz Sezen Aksu'nun saçlarının yavaş yavaş uzamaya başladığını görmüştük. 

