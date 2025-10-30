Saçlarını kazıtmıştı! Sezen Aksu'nun son halini yakın dostu paylaştı
Sezen Aksu'nun son halini yakın dostu Emel Müftüoğlu paylaştı. Aksu, Sırrı Süreyya'nın ölümünün ardından saçlarını kazıtmasıyla dikkat çekmişti.
Ülkemizin Minik Serçe'si say say bitiremeyeceğimiz kadar kült şarkının annesi Sezen Aksu, 8 yıldır albüm çıkarmıyordu.
Kendisini en son, Paşa Gönül Şarkıları adını verdiği ve kulağımızın pasını silmeye geldiği yeni albümüyle konuşmuştuk.
Sezen Aksu'nun 50. sanat yılına özel çıkardığı Paşa Gönül Şarkıları daha yayınlandığı ilk gece yoğun ilgi görmüş, tüm sosyal medya platformlarında gündeme oturarak, kısa süre içerisinde müzik listelerinde zirveye yerleşmişti.
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından duyduğu büyük acıyla saçlarını kazıttığını öğrendiğimiz Sezen Aksu'nun saçlarının yavaş yavaş uzamaya başladığını görmüştük.