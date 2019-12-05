Saçları hızla uzatan besinler ve yiyecekler

Ispanak ve pancar: Demir, sağlıklı saçlar için oldukça önemli. Hal böyleyken gözler gerçek bir demir deposu olan ıspanağa gidiyor. Ispanak gibi bir diğer demir deposu olan pancarı da öğünlerinizde tüketebilirsiniz.

Kırmızı et: Kırmızı et de demir açısından zengin olmasıyla dikkat çekiyor ve saçların hızla uzamasına etki ediyor.