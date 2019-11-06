Saçım dökülüyor ne yapmalıyım diyenler için sonbahar önerileri!

Sonbaharda saç dökülmesi artar. Siz de sonbahar dökülmelerinden şikayet ediyorsanız haberimizdeki bir kaç öneri saçlarınızın daha az dökülmesine ve canlı kalmasına yardımcı olabilir. İşte saçım dökülüyor ne yapmalıyım diyenlere için sonbahar önerileri.

Sıcak yazdan soğuk kışa geçişlerde saçlarda sonbahar dökülmeleri artar. Saçınız bu dönemde kış aylarına hazırlığa geçer, güçsüz saçlar dökülür. Tabi bu dökülmenin miktarını azaltmak ve saçların direncini arttırmanın pek çok yolu var. Saç dökülmesi yaşayanlar öncelikle tedavinin dışarıdan değil içeriden başlaması gerektiğini bilmeli. İşte saç dökülmesine karşı yapabileceğiniz bir kaç şey...

Beslenmenize dikkat edin: Bu dönemlerde güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız, diyet programınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekir. Avokado, hindistancevizi yağı, chia tohumu, badem ve somon gibi yiyecekler saçlarınızın sağlığını yeniden kazandırabilir.

Uygun bakım kremlerini kullanın: Nem eksikliği, saç dökülmesinin en yaygın sebeplerindendir. Saçlarınıza yeterli bakımı yapmak eski gücünü yeniden kazanmasını sağlayacaktır.

Uykunuza dikkat edin: 7-8 saat uyku uyumak klişe gelebilir. Ama bu, bilimsel araştırmalar tarafından onaylanmış bir gerçekliktir. Uyku düzenlenmesine yardımcı olan melatonin hormonu, saçların uzamasını da sağlar. Bu nedenle düzensiz uykular saçlarınızın sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Masaja zaman ayırın: Saç diplerinize yumuşak dairesel hareketlerle masaj yapmak, yağ bezlerini ve kan akışını düzenler. Bu masajı her gün birkaç dakika yaparak saç dökülmelerinizi önleyebilirsiniz. Kendinize bir bitki çayı koyun, en sevdiğiniz müziği açın ve masajınızı yaparak gevşeyin.

İşlem yapmaya ara verin: Sık sık boyanan saçlar, çekilen fönler veya maşalar saç kırılmasına ve dökülmesine neden olur. Biraz mola verin ve saçlarınızı dinlendirmeye alın.