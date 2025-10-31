Saçı sakalı uzatan Özcan Deniz'den sürpriz imaj değişikliği! O haline 'Şirin Baba' deniyordu, sosyal medya çalkalandı
Özcan Deniz son zamanlarda ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlarla adından söz ettiriyordu. Şimdi de son haliyle gündem olan Deniz, yeni projesi için saçlarını ve sakallarını uzatmıştı. Sakallı haliyle çok konuşulan Deniz'in, şimdi ise yeni imajı bomba gibi patladı. Yeni halini paylaşan Deniz'e eşi Samar Dadgar'dan romantik yorum gecikmedi.
Son zamanlarda uzayan saçları ve sakallarıyla çok konuşulan ve 'Şirin Baba' benzetmesi yapılan Özcan Deniz, bu sefer de sürpriz imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaştığı o fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Eşi Samar Dadgar'ın yorumu da gözlerden kaçmadı. Bakın Deniz'in yeni imajı nasıl...
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Deniz, yaşanan gerginlik sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.
Şimdilerde yeni projesi için imaj değişikliğine gidip saçını sakalını uzatan Özcan Deniz eski haline geri döndü.
Saçını sakalını kestiren ünlü isim yeni görünümünü sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Deniz'in yeni paylaşımına eşi Samar Dadgar kayıtsız kalamadı.