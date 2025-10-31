Saçı sakalı uzatan Özcan Deniz'den sürpriz imaj değişikliği! O haline 'Şirin Baba' deniyordu, sosyal medya çalkalandı

Son zamanlarda uzayan saçları ve sakallarıyla çok konuşulan ve 'Şirin Baba' benzetmesi yapılan Özcan Deniz, bu sefer de sürpriz imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaştığı o fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Eşi Samar Dadgar'ın yorumu da gözlerden kaçmadı. Bakın Deniz'in yeni imajı nasıl...