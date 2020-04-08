Saç dökülmesini durdurmanın 7 etkili yolu!
Saç dökülmesi can sıkıcı sorunlardan biridir. Fakat önlem alınmadığında bu can sıkıntısı artarak devam eder ve geri dönüşü neredeyse imkansız olur. Saç dökülmesini yavaşlatmak veya durdurmak için yapabileceğiniz birçok şey var. İşte 7 etkili yöntem!
Sıcak sudan kaçının
Sıcak su ile duş yaptığınızda, saç derinizdeki gözenekler doğal olarak açılır ve bu da saç köklerinizin içinde sıkışan kiri temizlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte, açılan gözenekler, saçı nemlendiren besin maddelerinin ve keratin proteininin daha kolay kaçmasına izin verecektir. Bu saçları kuru ve zayıf hale getirecektir. Sonuç olarak saçınız çok daha kolay kırılacaktır.
Beslenmenizi sağlıklı ve temiz hale getirin
Saç sağlığı söz konusu olduğunda, vücudunuza girmesine izin verdikleriniz en az saçınıza sürdükleriniz kadar önemlidir. Saçınızın döküldüğünü fark ettiğinizde sağlıklı ve dengeli bir beslenmeyi sürdürmek son derece önemlidir. Protein, saç dahil her türlü doku için önemli bir yapı taşıdır. Vücudunuza süt, yumurta ve balık gibi kaynaklardan gelen yeterli miktarda protein sağladığınızdan emin olun.Omega-3 yağ asitleri ve vitaminleri diyetinize dahil etmek de saç gelişimine katkıda bulunabilir. Somon gibi yağlı balıklardan, öğütülmüş keten tohumu veya chia tohumu ya da fındıktan da omega-3 alabilirsiniz. Hızlı bir vitamin C ve E takviyesi için orman meyveleri veya badem atıştırın!
Kafa derinize uçucu yağlarla masaj yapın
Kafa derisi masajının iyi hissettirdiğini biliyoruz ama saçların da gelişimine katkısı var mı? Olabilir. Birkaç dakika boyunca uçucu yağlarla yapılan kafa derisi masajı saç köklerinin aktif kalmasına yardımcı olur. Hintyağı özellikle mükemmel saç uzatma özelliklerine sahiptir ve saç dökülmesine karşı etkili bir ilaç olarak kabul edilir.Bir miktar yağı birkaç dakika boyunca ısıtın. Temiz kafa derisi ve saç köklerine hafifçe ovarak uygulayın ve yağın nüfuz etmesini sağlayın. Birkaç saat boyunca, tercihen gece boyunca saçınızda bırakın ve daha sonra hafif bir şampuanla yıkayın.
Düzenli olarak egzersiz yapın
Kısa vadede, antrenmanınız sırasında ter atmak, saç foliküllerinizdeki kiri ve yağı temizlemeye ve yeni büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olabilir.Uzun vadede, düzenli egzersiz stresi azaltmak (genellikle saç dökülmesine neden olur) ve vücudunuzu sağlıklı tutmak için etkili bir yöntem olabilir, bu da saçınızın daha güçlü şekilde tutunmasını sağlar!