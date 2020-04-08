Saç dökülmesini durdurmanın 7 etkili yolu!

Beslenmenizi sağlıklı ve temiz hale getirin

Saç sağlığı söz konusu olduğunda, vücudunuza girmesine izin verdikleriniz en az saçınıza sürdükleriniz kadar önemlidir. Saçınızın döküldüğünü fark ettiğinizde sağlıklı ve dengeli bir beslenmeyi sürdürmek son derece önemlidir. Protein, saç dahil her türlü doku için önemli bir yapı taşıdır. Vücudunuza süt, yumurta ve balık gibi kaynaklardan gelen yeterli miktarda protein sağladığınızdan emin olun.Omega-3 yağ asitleri ve vitaminleri diyetinize dahil etmek de saç gelişimine katkıda bulunabilir. Somon gibi yağlı balıklardan, öğütülmüş keten tohumu veya chia tohumu ya da fındıktan da omega-3 alabilirsiniz. Hızlı bir vitamin C ve E takviyesi için orman meyveleri veya badem atıştırın!