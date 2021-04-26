Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç güçlendiren biberiye formülü!
Saç dökülmesi özellikle erkeklerin hayatını kabusa çeviren bir sorun. Saç dökülmesinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini bir araya getirdik.
Saç dökülmesi genellikle genetik kökenli olmakla birlikte çeşitli hastalıklardan dolayı da yaşanabilmektedir. Bunun yanında geçici hastalıklar sinüzit, enfeksiyon, bağırsak paraziti saç dökülmesini tetiklerken B12, magnezyum, çinko ve demir eksikliği de saç dökülmelerine yol açar.
Saç neden dökülür?
Erkeklerde saç dökülmesi ergenlik sonrası ortaya çıkmaya başlar. Erkek genetiği saç dökülmesine daha müsait olduğu için ilerleyen yaşlarda kellik sorunu meydana gelir. Kadınlarda saç dökülmesi daha nadir olmakla birlikte bireysel gen farklılıklarından kaynaklanır. Stresli yaşam, tiroit hormonunun dengesizliği, doğum kontrol hapı kullanımları, doğum süreci, emzirme süreci, menopoz dönemi kadınlarda saç dökülmelerini tetikler. Saç bakımı adı altında yapılan perma, fön vb. diğer işlemler saç derisinin aşırı ısıya maruz kalmasına ve uzun vadede saç dökülmesine yol açar.
Saç dökülmesine ne iyi gelir?
Uzman kontrolünde çeşitli ilaçların kullanımı saç dökülmelerine iyi gelir. Bu tür ilaçlar zayıf saç tellerinin güçlenmesini, ince saç tellerinin kalınlaşmasını sağlar. Dökülmeye yüz tutmuş saç tellerinin tedavi olmasını sağlar ve dökülmesini önler. Saç mezoterapisi denilen yöntemle saç derisine vitamin, mineral ve dolaşımı düzenleyici maddeler mikro iğnelerle enjekte edilir. Enjekte işlemi bittikten sonra saç derisine masaj yapılarak enjekte edilen maddelerin saç köklerine dengeli şekilde yayılması sağlanır. Kür şeklinde uygulanabilecek bu tedavi, saç köklerinin güçlenmesine ve saçların gürleşmesine katkıda bulunur. Bu yöntem, hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabilir.
Günümüzde kullanılan en yaygın yöntem ise saç ekimidir. Saç ekimi, kafa derisinin arka alt kısmında bulunan, kökleri dökülmeyen saç tellerinin alınıp dökülen yerlere uygulanarak dengeli bir görünüm sağlanmaya çalışılmasıdır. Daha çok erkek tipi saç dökülmelerinde kullanılır. Günümüzde en geçerli saç dökülmesi çözümüdür.