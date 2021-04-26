Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç güçlendiren biberiye formülü!

Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Uzman kontrolünde çeşitli ilaçların kullanımı saç dökülmelerine iyi gelir. Bu tür ilaçlar zayıf saç tellerinin güçlenmesini, ince saç tellerinin kalınlaşmasını sağlar. Dökülmeye yüz tutmuş saç tellerinin tedavi olmasını sağlar ve dökülmesini önler. Saç mezoterapisi denilen yöntemle saç derisine vitamin, mineral ve dolaşımı düzenleyici maddeler mikro iğnelerle enjekte edilir. Enjekte işlemi bittikten sonra saç derisine masaj yapılarak enjekte edilen maddelerin saç köklerine dengeli şekilde yayılması sağlanır. Kür şeklinde uygulanabilecek bu tedavi, saç köklerinin güçlenmesine ve saçların gürleşmesine katkıda bulunur. Bu yöntem, hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabilir.