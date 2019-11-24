Sabriye Şengül 32 saniyede nakavt oldu maç sonu olay çıkarıp özür diledi

Sabriye, maç öncesinde "Stresliyim ve rakibime biraz sinirliyim. Biz onunla kick boks maçı yapacaktık. Kick boks maçını kabul etmedi. MMA maçından sonra benim zayıf yönümü bilerek beni maça davet etti. Ben de kabul ettim. Bu maçtan sonra onunla kick boks yapacağız. Kendime güveniyorum" demişti.