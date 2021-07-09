Sabiha'yı küçük kızının cümlesi kurtarmış! Hep aynı rüyayı görüyor: Dileniyorum

Akşam 9'dan sabah 9'a dayak

Sabiha Mutlu, bugün evinde açıklamalarda bulundu. Sabiha Mutlu, "20 günlük lohusaydım, akşam 9'dan sabah 9'a kadar Samet beni dövdü, sabah annesi beni kurtardı. Darp etmek için bir sebebe ihtiyacı yoktu, 'Neden madde kullandın?' deyince bile beni darp ediyordu." dedi.