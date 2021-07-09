Sabiha'yı küçük kızının cümlesi kurtarmış! Hep aynı rüyayı görüyor: Dileniyorum
İSTANBUL Adliyesi'ndeki duruşmaya sedyeyle gelen Sabiha Mutlu, kocasının yaşattığı kabusu anlattı. 'Sürünerek de olsa gelecektim, ben bu davanın peşindeyim.' diyen Sabiha, kızı sayesinde hayatta kalmış...
Şişli'de yaşayan Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu (27), 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu gördüğü şiddet nedeniyle 1,5 yıl önce eşine boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının velayetini geçici olarak anneye verdi ve haftada bir gün babasıyla görüşmesini kararlaştırdı.
Mayıs ayında, Samet Mutlu, kızını almak için gelen Sabiha Mutlu'ya sokak ortasında, kızının gözleri önünde kurşun yağdırdı.
Bir çok operasyon geçiren ve vücuduna çok sayıda platin takılan Sabiha Mutlu dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görüle ilk duruşmaya sedye ile geldi.
Akşam 9'dan sabah 9'a dayak
Sabiha Mutlu, bugün evinde açıklamalarda bulundu. Sabiha Mutlu, "20 günlük lohusaydım, akşam 9'dan sabah 9'a kadar Samet beni dövdü, sabah annesi beni kurtardı. Darp etmek için bir sebebe ihtiyacı yoktu, 'Neden madde kullandın?' deyince bile beni darp ediyordu." dedi.