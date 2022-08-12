Sabiha Mutlu'nun feryadı! Mahkemeye sedyede gelmişti! Cezası belli oldu ama 'Bu sefer o kurşunlar...'

Ağustos 2020’de Sabiha’nın üzerine yürüyüp kurusıkı tabancayla ateş açtı ve tehdit etti. 22 Mayıs 2021 günü bu kez elinde gerçek tabanca vardı. Kızını almak için gelen Sabiha’yı tokatladı sonra da kızlarının gözü önünde vurdu.