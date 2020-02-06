Sabiha Gökçen'deki uçak kazası sonrası yayılan video tartışma yaratmıştı! Açıklama geldi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası gündemin üst sıralarında yerini koruyor. Yaralananların otobüsle taşındığı ile ilgili video ise tartışma yarattı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçak indikten sonra duramamış ve pistten çıkarak düşmesi sonucunda 3'e bölünmüştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 179 kişi yaralandı.

Kaza sonrası paylaşılan bir video yaralananların ring otobüsüyle taşındığını gösteriyordu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada hızla yayılan ve tepkilere neden olan görüntülerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2 dakika içinde olaya müdahale ettiler"

Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan olayda, uçağın pistten çıkmasından sonra 2 dakika içinde havaalanı sağlık görevlileri olay mahalline ulaşmıştır. 112 komuta merkezine ihbarı takiben 6 dakikada ambulanslarımız havaalanına intikal etmiştir. Yaralılarımız toplamda 105 ambulansla civardaki 21 hastaneye taşınmıştır. Kaza mahalline ilk ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından enkaz dışına çıkan kazazedelerin bir kısmını, sızan yakıt nedeniyle oluşabilecek yangın tehlikesine karşı apron araçlarıyla uçaktan uzaklaştırarak terminale nakletmiştir.

"İlk tahliye anı görüntüleri"

179 yaralımızın tamamı 112 Acil ekiplerimizce kısa süre içinde havaalanından hastanelerimize ulaştırılmıştır. Kurtarma esnasında bir gecikmeye mahal verilmemiştir. Kendi canlarını hiçe sayarak insanımıza hizmet eden çalışanlarımızı sosyal medyadaki ilk tahliye anı görüntüleri üzerinden karalamaya yönelik yapılan paylaşımlar üzücüdür. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.