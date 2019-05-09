Sabiha Gökçen'de Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu

Katıldıkları bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı konulan usta oyuncu Müjdat Gezen'in Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaportuna el konuldu.

Yurt dışına bir tiyatro oyunu için gitmeye hazırlanan Müjdat Gezen Sabiha Gökçen Havaalanında büyük şok yaşadı. Gezen'in tiyatro ekibi gitti ancak Gezen'in geçişine izin verilmedi.

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gezen'in pasaportuna el konulduğunu duyururken, "Büyük rezalet yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Müjdat Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş. Sabiha Gökçen’de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

Gezen'in tiyatro ekibi gitti ona izin verilmedi

Ülgen, ''Yurt dışında oyunu vardı. Ekip gitti Müjdat Gezen gidemedi. Pasaport iptali yargısal bir işlem değil idari bir işlemdir. Üstelik bize bildirilmeyecek büyük zarara uğramamıza neden olundu'' sözleriyle duruma isyan etti.

Büyük rezalet yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan MÜJDAT Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş. SABIHA Gökçen’de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor. — Av. Celal ÜLGEN (@celalulgen) 9 Mayıs 2019

Yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı

Katıldıkları bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sanatçı Metin Akpınar’la birlikte ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen’in adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı verilmiş, alınan karar 23 Ocak'ta kaldırılmıştı.