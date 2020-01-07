Sabiha Gökçen Havalima'nında yolcu uçağı pistten çıktı!

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Yolcular tahliye edildi.

Olumsuz hava şartları tüm yurtta hakimken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus havayoluna ait olan uçak pistten çıktı. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Yolcular tahliye edildi

Şarika-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı , inişinin ardından pistte tutunamayarak pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Pist iki saatliğine kapatıldı

Olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti iki saatliğine kapatıldı.

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