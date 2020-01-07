Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı Seferler 22.00'ye ertelendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayollarına ait bir uçak pistten çıktı. Olay nedeniyle uçuşlara ara verildiği açıklanan seferler 22.00'ye ertelendi. Havalimanında ara verilen check-in işlemlerine iç hatta yeniden başlandığı, yolcuların kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, olumsuz hava koşullarının etkisiyle inişten sonra pistten çıktı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Uçağın kurtarılması için başlatılan çalışmalar nedeniyle daha önce 20.00 olarak duyurulan ilk uçuş, saat 22.00'ye ertelendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu işlemlerine başlandığı aktarıldı. Havalimanında da ara verilen check-in işlemlerine iç hatta yeniden başlandığı, yolcuların kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdiği bildirildi.

Türk Havayolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise 17.30 sıralarında, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydan kapalılığı devam etmektedir" açıklaması yaptı. Üstün, "Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Valilik: "164 yolcu tahliye edildi" İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağının, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

THY'den 6 ek sefer

Olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı birçok seferini iptal etmek zorunda kalan THY, İstanbul'a gelmek üzere Anadolu'daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'na 6 ek sefer planladı.

Yolcuların mağdur olmaması için bu kararı alan şirket, ek seferlerle İstanbul Havalimanı'na seyahat edecek yolcularına Sabiha Gökçen Havalimanı'na kara yolu ile ulaşım imkanı da sunacak.

Planlanan ek seferler ise şu şekilde:

"TK 6965 Ankara-İstanbul, TK 6963 Antalya-İstanbul, TK 7787 İzmir-İstanbul", TK 7783 Diyarbakır-İstanbul, TK 7789 Samsun-İstanbul TK 7785 Trabzon- İstanbul."

Bu arada THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 6 uçağından 5'i, İstanbul Havalimanı, biri ise Ankara'ya yönlendirildi.

İstanbul Havalimanı yönlendirilen uçaklar için hazır

Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için yeterli kapasitenin bulunduğu öğrenildi.

İGA'dan açıklama

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "İstanbul Havalimanı’nda uçuş faaliyetleri planlandığı şekilde sorunsuz devam etmektedir. Uçuşunuzun güncel durumu hakkında bilgi almak için hava yolu şirketinizle iletişime geçebilir ya da uçuşunuzu Istanbul Airport mobil uygulamasından takip edebilirsiniz" denildi.

Pegasus: "Gerekli inceleme başlatıldı" Pegasus Havayollarından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi: "Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı

Pist dışına çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki o anlar anbean konuşmalara da yansıdı.

Özellikle ses kayıtlarına pilot ile kule görevlisi arasındaki diyalogda iki tarafın da sakinliğini koruyarak olaya müdahale etmeleri dikkat çekti. Pilotun pist dışına çıkar çıkmaz hava trafik kontrol merkezine anında durumu bildirirken, kontrolör de havada ve yerdeki uçakların iniş ve kalkışını koordine etmek için uğraş verdiği kayıtlarda duyuldu.

DHA’nın edindiği ses kaydına göre uçak pist dışına çıkar çıkmaz pilotun, kuleye, “İnişte pistten toprağa çıktık” anonsu yapması üzerine apronda alarm verildi. Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçakları da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiği de bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.