Sabancı'nın evinde gizli ses kaldı skandalı! Hemşire suç üstü yakalandı...

Merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, kendi evinde doktorlarla aile bireylerinin sağlık durumlarıyla ilgili toplantı yaptı. O toplantıda hemşire, konuşulanları gizlice kaydetti. Durum son anda fark edilince hemşire engellendi. Türkan Sabancı o hemşireyi işten atıp savcılığa şikayet etti.

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Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın 6 Aralık 2022 günü evde doktorlarla aile bireylerinin sağlık durumlarıyla ilgili yaptığı toplantıda gizli kayıt skandalı yaşandı.

Mukaddes S., Sabancılar'ın konutunda hemşire olarak çalışıyordu. Olay günü Türkan Sabancı Sakıp Sabancı Müzesi olan Atlı Köşk'te aile bireylerinin sağlık durumlarına ilişkin bir toplantı düzenlendi.

Gizli kaydı Türkan Sabancı fark etti

Toplantıya, kendi alanında uzman 4 doktor dışında bir de hemşire Mukaddes S., katıldı. Toplantı başlandığı sırada Türkan Sabancı, hemşirenin telefonuyla toplantıyı gizlice ses kaydına aldığını fark etti.

Toplantıya katılanlar hemşireyi engelledi

Toplantıya katılanlar hemşireye müdahale ederek kayıt yapmasını engelledi. Evde yaşanan skandal olay sonrası söz konusu durum toplantıya katılanlar tarafından tutanak altına alındı.

İşine son verip savcılığa şikayet etti

Tutanakta Mukaddes S.'nin toplantıda rıza dışı şahsi telefonu ile ses kaydı aldığı, kendisinin de kayıt yaptığını kabul ettiği belirtildi. Türkan Sabancı hemşirenin işine son verirken, ailenin avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Türkan Sabancı'nın oğlu Metin, doğuştan engelli.

Savcılık soruşturma başlattı

Şikâyet dilekçesinde şüphelinin kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunu işlediğini bu nedenle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Şikâyet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.