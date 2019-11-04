Sabancıların torunu Pırıl Çetindoğan 895 Euro’ya solucan yedi!
DANİMARKA’da lüks bir restorana giden Demet Sabancı’nın kızı Pırıl Çetindoğan'ın 895 euro’luk mönüsünde solucan vardı. Sosyetik güzelin bu yaptığı ağızları açık bıraktı.
Salyangoz, karınca ve yılan yiyen fenomen kadın Eda Taşpınar'ın ardından Pırıl Çetindoğan, ilginç damak zevkiyle şaşırttı.
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Geçtiğimiz günlerde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a giden sosyetik güzel Çetindoğan, Michelin yıldızlı Kiin Kiin Restaurant'a yemek yemeye gitti. Ancak bir farkla...
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Tayland mutfağına özgü lezzetlerin sunulduğu restoranda sipariş veren Çetindoğan, masaya gelen bir torba kurutulmuş solucanı afiyetle yedi.
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Kopenhag'ın Tayland dışındaki ilk Michelin yıldızı restoranı olan Kiin Kiin'de kızarmış çekirge, karınca ve yılan gibi değişik yemek çeşitleri de mevcut.
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