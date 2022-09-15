Sabancıların kızı da kocasından dayak yedi! Gizem Sabancı boşanma davası açtı

Kendisi ve çocuğunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Gizem Sabancı, ayrıca korunma talebinde bulundu. Talebi haklı bulan mahkeme, Koray Helvacıoğlu’nun 2 ay süreyle mağdur Gizem Sabancı’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi.