Sabancı soyadını aldı Nazlı Kayı reklam fiyatına 8 kat zam yaptı!
Geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti sade bir nikah töreni ile dünya evine girmişti. Gelinliği ile çok konuşlan Nazlı Kayı, Sabancı Ailesi'ne girince sosyal medyadan gelen reklam fiyatlarına zam yaptı.
Geçtiğimiz sene Hacı Sabancı ile hayatını birleştiren Nazlı Kayı Sabancı, evlendikten sonra Instagram paylaşımlarına zam yaptı.
Cemiyet hayatının en ünlü simalarından Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı, 10 Ekim’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında nikah masasına oturmuştu.
Yıllardır birlikte olduktan sonra evlenen ünlü çift, lüks hayatlarıyla gündeme geliyor.
Takvim'in haberine göre, son olarak ise Nazlı Kayı kazancıyla adından söz ettirdi. Birçok markayla anlaşan Nazlı Kayı, evlenmeden önce Instagram'daki bir gönderi başına 10 bin TL kazanıyordu.