Sabancı Holding'ten şaşırtan satış kararı! CarrefourSA'dan sonra dev şirketi de sattı...

1,1 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME

Süreç, 28 Ocak 2026’da Sabancı Holding’e üçüncü bir taraftan gelen bağlayıcı teklif ile başladı. Akçansa için 1 milyar 100 milyon dolar şirket değeri üzerinden yapılan teklif, ortaklık sözleşmesindeki “ön alım hakkı” maddesini devreye soktu. Heidelberg Materials AG, 17 Nisan 2026’da bu hakkını kullanacağını Sabancı Holding’e bildirdi.