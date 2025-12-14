BIST 11.311
Sabancı Holding hakkında şok iddia! 2 Dev marketi elden çıkarıyor...

Sabancı Holding, ekim ayında yapılan toplantının ardından Carrefoursa ve Teknosa'nın satışı için girişimlerini hızlandırdı. Merger Market, CarrefourSA’nın süpermarket ve hipermarket ağını A101 ve Anpagross’a devretmek üzere görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

Türkiye'nin en büyük şirketler toplulukları arasında yer alan Sabancı Holding, ekim ayında yaptığı üst yönetim toplantısında düşük net kar marjı ve özkaynak karlılığı olan iştiraklerini satışa çıkarma kararı almış ve bu kapsamda CarrefourSA ile Teknosa için seçenekleri değerlendirmeye başlamıştı. 

TÜRKİYE'NİN MARKET DEVİ İKİYE BÖLÜNÜP SATILABİLİR

Merger Market, CarrefourSA’nın süpermarket ve hipermarket ağını A101 ve Anpagross’a devretmek üzere görüşmeler yürüttüğünü duyururken, yürütülen görüşmelerde süpermarket ağının A101'e, hipermarket ağının ise Anpagross'a satılması planlanıyor. 

Yürütülen görüşmelerde, CarrefourSA'ya ait mini marketler olası satışın kapsamına dahil edilmedi. 

Öte yandan söz konusu haberlerin basında dolaşmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören CRFSA hisselerinde güçlü yükseliş yaşandı. 

