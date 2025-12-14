Sabancı Holding hakkında şok iddia! 2 Dev marketi elden çıkarıyor...

Türkiye'nin en büyük şirketler toplulukları arasında yer alan Sabancı Holding, ekim ayında yaptığı üst yönetim toplantısında düşük net kar marjı ve özkaynak karlılığı olan iştiraklerini satışa çıkarma kararı almış ve bu kapsamda CarrefourSA ile Teknosa için seçenekleri değerlendirmeye başlamıştı.