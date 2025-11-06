Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan ifadeye götürüldü

Gazeteciler Şaban Sevinç, Batuhan Çolak ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, polis tarafından evlerinden alınarak ifadeye götürüldü.

Gazeteci Şaban Sevinç ile gazeteci ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, sabah saatlerinde polis tarafından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’ın da İstanbul’da ifadeye götürüldüğü belirtildi.

Polis ekiplerinin saat 06.00 sıralarında Sevinç ve Oğhan’ı ifadeye götürmek üzere evlerine gittiği öğrenildi. Cep telefonlarına el konulduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Çolak’ın da İstanbul’da ifadeye götürüldüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama gelmezken, iki gazeteci hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtiliyor.

Olayla ilgili soruşturmanın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.