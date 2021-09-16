Sabah'taki işine son verilen Mert Vidinli'den Hıncal Uluç'a: Cenazene ailece geleceğiz!
Günaydın köşe yazarı Mert Vidinli, Turkuvaz Medya’daki işine son verildi. Sabah Gazetesi'ndeki işine son verilen Mert Vidinli, yaşanan gelişmenin ardından gece yarısı sosyal medyadan bombardıman yaptı. Hıncal Uluç'a arka arkaya tweet’ler atan Vidinli "Seni babam da dedem de sevmezdi, cenazene ailece geleceğiz" dedi.
Turkuvaz Medya’daki iş akdi feshedilen Günaydın yazarı Mert Vidinli, kişisel sosyal medya hesabından, gece yarısı deyim yerindeyse bombardıman yaptı. Medya Radar'ın haberine göre, attığı tweet'lerden bir hayli kızgın olduğu anlaşılan Vidinli, arka arkaya paylaştığı tweet’lerle sosyal medyada gündem oldu. İlk tweet’inde ‘Hıncal abi nasılsın?’ yazan Mert Vidinli, devamında yaptığı paylaşımda ise olay ifadelere yer verdi:
İkinci tweet'inde ise "Ne babam ne dedem sevmezdi seni... Cenazene ailecek geleceğiz" diyen Mert Vidinli daha sonrasında ise geri vites yaptı ve apar topar tweet’leri sildi.
Sabah'ın internet sayfasında Mert Vidinli'nin yeni yazısı yer almadı.
Sabah'taki işine son verilmesinin nedeni Hıncal Uluç mu?
10 Eylül’de son yazısı yayımlanan Vidinli’nin tweet’lerinde Hıncal Uluç’u hedef alması takipçilerini 2019 yılına geri götürdü.