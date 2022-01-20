'Sabaha karşı başladı' deyip Dinçer Güner açıkladı! 20 Ocak 2022 günlük burç yorumları: Filiz Özkol yazdı

Dostluk ilişkileri pekişir, etrafımızdaki insanların hakları, uğradıkları haksızlara ses çıkarmaya başlarız. İnsan hakları konusunda en hassas olduğumuz dönemdir. Özgürlük ve bağımsızlık duygularında yükseliş başlar. Kişisel alanlarımız daha değerli bir hale gelir. Çok fazla hesap vermek istemediğimiz, kuralları bazen yıkmak istediğimiz, farklı ve sıradışı bir şeyler denemeye çok daha yakın olduğumuz bir dönemdir. İdeallerimiz ve hayatta ki duruşumuz, fikirlerimiz, hayata bakış açımız, beğendiğimiz partiler önem kazanır.