Sabah yorgunluğundan kurtulmak mümkün mü? İşte sebebi...
Sabah alarmı çaldığında yeterli saat uyuduğunu düşünmesine rağmen yataktan kalkmakta zorlanan, güne halsiz başlayan ya da günün ilk saatlerinde kendini bitkin hisseden pek çok kişi var. Bu durum yalnızca yoğun iş temposu olanlarda değil, düzenli uyuduğunu düşünen kişilerde de sıkça görülebiliyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Topçugil, sabah yorgunluğunun yalnızca uykusuzlukla açıklanamayacağını belirterek, bu durumun stres, uyku kalitesi, yaşam tarzı ve bazı fizyolojik faktörlerle ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.
Birçok kişi gece boyunca yeterli süre uyuduğunu düşünmesine rağmen sabahları dinlenmiş uyanamadığını ifade ediyor.
Gece boyunca sık uyanmak, yüzeysel uyumak ya da vücudun kendini tamir ettiği derin uyku evrelerine yeterince geçememek, yenilenmeyi engeller.
Bu durumda kişi sabah saatlerinde zihinsel ve fiziksel olarak yorgun hisseder.
Görünmez Nedenler: Vitamin Eksiklikleri ve