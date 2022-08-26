Sabah yazarı Hilal Kaplan eşi Süheyb Öğüt'ten boşandı! 'Kocası Hilal Kaplan'ı aldattı iddiasına cevap
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 'Pelikan Çetesi' iddialarının merkezindeki Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı eşi Süheyb Öğüt'ten sessiz sedasız boşandı. Boşanma nedeniyle ilgili 'aldatma' iddiası ortaya atıldı. Hilal Kaplan o iddianın sahibi OdaTV'ye çok sert cevap verdi.
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın, 2 çocuğunun babası akademisyen Süheyb Öğüt’ten sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Temmuz ayında gerçekleşen boşanmanın karşılıklı anlaşma şeklinde tek celsede gerçekleştiği ortaya çıktı. OdaTV, boşanmanın nedeninin Hilal kaplan'ın kocası tarafından aldatılması olduğu haberini yaptı. Hilal Kaplan çok sert cevap verdi.
Hilal Kaplan ile eşi Süheyb Öğüt'ün Temmuz ayında İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde sessiz sedasız boyandıkları ortaya çıktı. Hilal Kaplan'ın avukatı İsmail Albayrak, çiftin anlaşmalı olarak boşandıklarını ifade etti.
Hilal Kaplan'ın eşinden herhangi bir nafaka talebinde bulunmadığı öğrenilirken, OdaTV, boşanmanın nedeninin Hilal Kaplan'ın eşi tarafından aldatılması olduğu haberini servis etti. Hilal Kaplan sosyal medya hesabı üzerinden OdaTV'ye ateş püskürdü.
"Köpeği olduğunuz 'Nuh'a bunu böyle iletin"
Hilal Kaplan 'aldatılma' iddiası için "Soner Yalçın ve Toygun Atilla katıksız ahlaksızlardır. Eski eşim ahlaken tertemiz bir insandır. Ne dinen bir haram ne de hukuken bir yanlış durum yok. “İnsan olan” mahremiyete saygıyı bilir ama siz insan değilsiniz. Köpeği olduğunuz “Nuh”a da bunu böyle iletin."