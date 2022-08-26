Sabah yazarı Hilal Kaplan eşi Süheyb Öğüt'ten boşandı! 'Kocası Hilal Kaplan'ı aldattı iddiasına cevap

"Köpeği olduğunuz 'Nuh'a bunu böyle iletin"

Hilal Kaplan 'aldatılma' iddiası için "Soner Yalçın ve Toygun Atilla katıksız ahlaksızlardır. Eski eşim ahlaken tertemiz bir insandır. Ne dinen bir haram ne de hukuken bir yanlış durum yok. “İnsan olan” mahremiyete saygıyı bilir ama siz insan değilsiniz. Köpeği olduğunuz “Nuh”a da bunu böyle iletin."