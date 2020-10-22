Sabah yağmur ve fırtınaya teslim olan Antalya'da güneş kendini gösterince denize koştular
ANTALYA'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve puslu hava gün içerisinde yerini güneşe bıraktı. Kentte durumu fırsat bilenler yine soluğu denizde aldı. Konyaaltı Sahili Temmuz ayı gibi doldu.
Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Antalya’da, geçtiğimiz 2 gün sağanak yağış etkili oldu.
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Bugün de sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve puslu havanın ardından, öğle saatlerinde sıcak hava hissedildi.
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Yerli ve yabancı vatandaşlar ise güneşin keyfini Konyaaltı Sahili’nde çıkardı.
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Bazı vatandaşlar bisiklet sürüp, spor yaparken, bazı vatandaşlar ise denize girip, güneşlenmeyi tercih etti.
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