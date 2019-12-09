Sabah namazına kılmadı diye eşine işkence eden kocayla ilgili yeni gelişme
KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde 5 aylık hamile Hacer Atik, cezaevinden çıkan eşinin gelinlikle karşıladı işkence gördü. Sabah namazı tartışması kocanın cezaevine dönüşü ile son buldu.
Gölcük’te yaşayan ve 5 aylık hamile olan Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkan dini nikahlı eşi Muhsin Culfacı’yı gelinlikle kapıda karşıladı. Geçen günlerde Muhsin Culfacı, iddiaya göre 5 aylık hamile eşi Hacer Atik’e sabah namazı kılmasını söyledi. Ancak Atik, reddetti.
Bunun üzerine Muhsin Culfacı, evdeki elektrikli sobayı Hacer Atik'in üzerine attı. Şiddete başvuran koca eşini dövüp sağ elinde sigara söndürdü.
Hastaneye giderek darp raporu alan Hacer Atik, şikayetçi oldu. Polis, Muhsin Culfacı’yı yakalayıp gözaltına alırken, genç kadın barınma evine götürüldü.
Güvenlik görevlisi olarak çalışan, ayrıca taksi şoförlüğü yapan Hacer Atik, yaşadığı dehşet dolu anları şöyle anlattı:
-"Gece 00.30’da işten geldim. Çok yorgundum. Geldiğimde evde tiner içmişti ve yatakta yatıyordu. Acı çekiyor gibi görünüyordu. Fakat ben inanmadım. ‘Bana süt ver’ diye yalvarıyordu. Süt içirdim.