Sabah metabolizmanın daha iyi çalışması için bunlara dikkat!
Sabahları metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlamak için neler yapılmalı?Jessica Alba'nın fitness uzmanı Yumi Lee'nin bu konuda bazı tavsiyeleri var.
Jessica Alba'yı şekle sokan fitness uzmanı Yumi Lee, güne düzgün çalışan bir metabolizmayla başlamak için yapmanız gerekenleri söylüyor.
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İki tip insan vardır; sabahları egzersiz yapanlar ve yapmayanlar...Sabahları egzersiz yapmak, metabolizmanın hızlı çalışması için etkili bir yöntem.
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Eğer sabah egzersizi yapmıyorsanız, kalkar kalkmaz kahvaltı etmelisiniz. Yumi Lee'ya göre ya güzel bir egzersizle ya da güzel bir kahvaltıyla güne başlamak gerekiyor.
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Eğer uyandıktan bir saat içinde egzersiz yapacaksanız, kahvaltı etmemelisiniz. Yumi Lee, sabah yedikleriniz yerine bir gün önceden kalanları yakmanın daha faydalı olacağını söylüyor.
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