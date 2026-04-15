Saba Tümer'in annelik hakkındaki sözleri olay! Ne şımarıklık ne özgürlük sebebi meğer...
Ekranların sevilen yüzlerinden Saba Tümer, bu kez sunumlarıyla değil, çocuk sahibi olma konusundaki açık sözlü açıklamalarıyla gündemde. Özel hayatına dair samimi ifadeler kullanan ünlü sunucu, annelik fikrine neden mesafeli durduğunu anlattı.
Özellikle "O çocuğu doğurduktan sonra neler çekecek bilmiyorsun" sözleri, kısa sürede sanal medyada geniş yankı uyandırdı.
Uzun yıllardır enerjisi, kahkahası ve kendine has tavrıyla tanınan Saba Tümer, katıldığı Katarsis programında iç dünyasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“Bayan kahkaha” lakabıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu, bu kez çocuk sahibi olma konusundaki düşüncelerini tüm doğallığıyla paylaştı. Saba Tümer, çocuk doğurma fikrinin kendisine neden uzak geldiğini anlatırken, en çok belirsizlik duygusuna vurgu yaptı. Bir çocuğun dünyaya geldikten sonra nasıl bir hayat yaşayacağını önceden bilmenin mümkün olmadığını söyleyen ünlü isim, bu düşüncenin kendisini hep derinden etkilediğini ifade etti.
Tümer, doğacak bir çocuğun sağlıklı olup olmayacağından, ileride nasıl bir hayatla karşılaşacağına kadar pek çok bilinmez olduğunu düşündüğünü belirtti. İşte tam da bu nedenle çocuk sahibi olma fikrine hiçbir zaman yakın hissetmediğini anlattı. Ünlü sunucu, bu yaklaşımının yalnızca kişisel bir tercih olmadığını, aile içinde yaşadığı bazı duygusal deneyimlerin de bunda etkili olduğunu söyledi. Özellikle annesinin vefatından sonra teyzesinin kurduğu bir cümlenin zihninde çok derin bir iz bıraktığını anlattı.