Saba Tümer'den cesur pozu hakkında bomba itiraf 'İyi ki kocam yok'
BEBEK'te yürüyüş yaparken görüntülenen Saba Tümer, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Kahkahası ile ünlü sunucu Saba Tümer, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Tümer, karantina süreciyle ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.
Saba Tümer, "Karantina sürecinde yalnızlar evlendi. Sizin evlilikle ilgili düşünceleriniz değişti mi?" sorusuna Hürriyet'in haberine göre, şu cevabı verdi:
"Aksine 'iyi ki evde kocam yok' dedim. Böyle daha çok rahatım. İstediğim zaman canlı yayın yapıyorum, istediğim zaman yiyorum, özgürlüğümü daha çok seviyorum"
Tümer, paylaştığı cesur pozlarla ilgili de konuştu. 50 yaşındaki sunucu, "Her zaman öyle cesur değilim. Fotoğraflarım için hiç kötü yorumlar almadım. Hep güzeldi..." açıklamasını yaptı.