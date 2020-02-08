Saba Tümer yatak itirafı! David Beckham’la aynı yatakta yattım

"Davıd Beckham'la aynı yatakta yattım"

Saba Tümer o anları anlattığı videosunda, "Doha'dan ayrılıyoruz. Çok güzel bir seyahat geçirdik. Tam odaya doğru gelirken öğrendim ki David Bechkam buradaymış ve bu odada kalmış. Yani anlayacağınız ben David'in yattığı yatakta yatmışım ve 3 gündür bunun farkında değilim. Tam gider ayak söylenir mi bu insana." dedi.