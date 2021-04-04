Saba Tümer 46 dakikada hiçbir şey yapmadan servet kazandı! Dünyada bir ilki yaptı
Ekranların sevilen ismi 50 yaşındaki Saba Tümer hiçbir şey yapmadan servet kazandı.
İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT'yi son zamanlarda dünyada olduğu kadar Türkiye'de de büyük ses getirdi.
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Son olarak Cüneyt Özdemir, "Bu tweet bir ‘SANAT ESERİ’dir" tweetini 10 bin dolara satması olay olmuştu.
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NFT akımına kapılan bir diğer ünlü isim ise 50 yaşındaki Saba Tümer oldu.
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Kahkahasıyla meşhur olan ünlü isim dünyada bir ilke imza attı.
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