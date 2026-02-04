Saatlerce ameliyatta kaldı! Ufuk Özkan'dan beklenen güzel haber geldi...

"OPERASYONU SORUNSUZ ŞEKİLDE TAMAMLADIK"

Ameliyat sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Murat Dayangaç, hem verici hem de alıcı operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaklaşık 10–11 saat süren, teknik açıdan zor bir ameliyattı. Hastamızın daha önce geçirdiği cerrahi işlemler süreci daha da karmaşık hale getirdi. Ancak tüm ekip olarak operasyonu sorunsuz şekilde tamamladık ve sonuçtan memnunuz" dedi.