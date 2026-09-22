Saatler geri alınacak mı? 2026 Türkiye’de kış saati uygulaması var mı?

Vatandaşlar "2026 saatler geri alınacak mı?", "Türkiye’de kış saati uygulaması var mı?", "Saatler ne zaman değişecek?" sorularına yanıt arıyor. Türkiye’de saat uygulamasıyla ilgili merak edilen konular, özellikle sonbahar aylarında gündeme gelmeye devam ediyor.

Türkiye, 2016 yılında yapılan düzenleme ile kalıcı yaz saati uygulamasına geçti. Bu nedenle ülkede saatler her yıl olduğu gibi 1 saat geri veya ileri alınmıyor.

2026 TÜRKİYE’DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

2026 yılında Türkiye’de saatlerin geri alınması beklenmiyor. Mevcut uygulamaya göre Türkiye yıl boyunca UTC+3 saat dilimini kullanmaya devam ediyor.

Kış saati uygulamasına geçilmediği için sonbahar aylarında Avrupa ülkelerinde görülen saat değişikliği Türkiye’de uygulanmıyor.

TÜRKİYE’DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI VAR MI?

Türkiye’de kış saati uygulaması 2016 yılından bu yana uygulanmıyor. Kalıcı yaz saati uygulaması kapsamında saatler yıl boyunca aynı şekilde kullanılmaya devam ediyor.

Kış saati uygulamasında normalde saatler 1 saat geri alınırken, Türkiye’de bu değişiklik yapılmıyor.

SAATLER 1 SAAT İLERİ Mİ GERİ Mİ ALINACAK?

2026 yılında Türkiye’de saatlerin ne ileri ne de geri alınması planlanıyor. Günlük yaşam, eğitim, iş ve ulaşım süreçleri mevcut saat düzenine göre devam edecek.

Saat değişikliği yapılması durumunda ilgili kurumlar tarafından resmi açıklama yapılması gerekiyor.

AVRUPA’DA SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Avrupa’nın birçok ülkesinde yaz ve kış saati uygulaması devam ediyor. Bu ülkelerde sonbahar döneminde saatler 1 saat geri alınarak standart saate geçiliyor.

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı da bu değişiklik dönemlerinde farklılaşabiliyor.

TÜRKİYE NEDEN SAAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPMIYOR?

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanma ve enerji kullanımı hedefleriyle hayata geçirildi.

Uygulama hakkında dönem dönem farklı değerlendirmeler yapılsa da mevcut sistemde saat değişikliği uygulanmıyor.