Saadet Partisi'nden isimsiz Özgür Özel açıklaması!

Saadet Partisi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an Kursu eğitimi ve din eğitimi için skandal ifadeler kullanan CHP'li Özgür Özel'le ilgili açıklama yaptı. Partinin açıklaması tepkiyle karşılandı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Diyanet'in başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kurslarıyla ilgili skandal ifadelere kullandı.

"Eğitimde birlik var, kanunu var. Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi?" diyen Özel, "Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmayı zorunlu yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP’li Özel, okul öncesine verilen din eğitimini ‘ortaçağ zihniyeti’ olarak belirtmişti. Saadet Partisi'nden söz konusu sözlerle ilgili açıklama yaptı.

Özgür Özel ve CHP'nin adı geçmedi, tepkiyle karşılandı

Saadet Partisi'nin açıklamasında, CHP'li Özgür Özel'in adının geçmemesi tepkiyle karşılandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Son yıllarda milli ve manevi değerlerimizin günlük siyasetin konusu haline getirildiğine ve böylelikle değerlerimizin her geçen gün örselendiğine üzülerek şahit oluyoruz.

Bir tarafta tüm yanlışlarının üzerini değerlerimizi istismar ederek örtmeye çalışanlar, diğer tarafta ise milletimizin hassasiyetlerini bunca tecrübeye rağmen hâlâ idrak edememiş olanlar var. Biz Saadet Partisi olarak, her iki çarpık anlayışa da itiraz ediyor, şiddetle karşı çıkıyoruz!

Kavramların, isimlerin, en hassas konuların böylesine hoyratça kullanılması ve günlük politikaya alet edilmesinin ceremesini ülke ve millet olarak yeterince çektik ve hâlâ çekiyoruz.

Vatandaşlarımızın bugüne dek hiç olmadığı kadar zor şartlarda hayata tutunmaya çalıştığı bir dönemde; “orta çağ zihniyeti” gibi anlaşılmayan, kullananların dahi o günkü iklimin bugün neye denk düştüğünü bilmeden kullandıkları anlaşılan kavramların ve ne ülkemize ne de insanımıza hiçbir faydası olmayan konuların tartışma meselesi haline getirilmesinin, hiç kimseye faydası yoktur.

Hak ve hakikatin üzerini örtmeye çalışan eylem ve söylemlerden vazgeçilmesi ve siyasiler başta olmak üzere toplumun önde gelenlerinin üslup konusunda azami gayret ve hassasiyet göstermesi çağrımızı yineliyoruz.

Şair’in ifadeleriyle; “Yolumuz birbirimizi anlamaktan geçmiyorsa, hiçbir yere varamayacağız demektir.” ve “Eğer şimdiye kadar başımıza gelenler bize bir şey öğretmediyse, bundan sonra bildiklerimiz hiç işe yaramayacaktır.