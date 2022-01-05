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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı! İşte son durumu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı! İşte son durumu

SAADET PartisiGenel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Karamollaoğlu, durumunun iyi olduğunu ve evde karantinada olduğunu açıkladı...

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun Covid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir." denildi.

Karamollaoğlu: Kendimi iyi hissediyorum

Temel Karamollaoğlu, Twitter üzerinden sağlık durumunu aktardı: "Bugün yaptırdığım Covid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum."

Kılıçdaroğlu'ndan telefonla arayıp geçmiy olsun dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Siyasilerden 'geçmiş olsun' mesajları

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve birçok siyasetçi Saadet Partisi liderine sosyal medya üzerinden 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. 

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