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Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk vefat etti

Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk vefat etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

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 Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, İstanbul’da rahatsızlanarak 13 Eylül’de ambulans uçakla İstanbul’dan Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Asiltürk koronavirüs tedavisi görüyordu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde zatürreye bağlı nefes darlığından tedavi gören Asiltürk 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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