Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk de Bahçeli ile birlikte aynı uçakta Kıbrıs'a gitti kol kola indiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Kıbrıs'a giden heyette Temel Karamollaoğlu'na karşı harekat başlatan Saadet Partisi başkanlığı için adı geçen Oğuzhan Asiltürk de bulunuyor. Bahçeli ve Asiltürk kol kola uçaktan indiler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyette 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında CHP-MSP koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yer aldı.

Bahçeli ve Asiltürk kol kola indi

Bahçeli, uçaktan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile kol kola indi.

Bakanlar, Bahçeli ve Asiltürk de aynı uçakta

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bulunduğu heyette 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere, KKTC'ye gitti.

Şentop'un uçağında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bazı milletvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Çiğdem Karaaslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yer aldı.

Oğuzhan Asiltürk'ün bekleme salonunda fotoğrafı paylaşıldı: