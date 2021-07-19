BIST 1.352
DOLAR 8,58
EURO 10,12
ALTIN 499,30
HABER /  POLİTİKA

Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk de Bahçeli ile birlikte aynı uçakta Kıbrıs'a gitti kol kola indiler

Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk de Bahçeli ile birlikte aynı uçakta Kıbrıs'a gitti kol kola indiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Kıbrıs'a giden heyette Temel Karamollaoğlu'na karşı harekat başlatan Saadet Partisi başkanlığı için adı geçen Oğuzhan Asiltürk de bulunuyor. Bahçeli ve Asiltürk kol kola uçaktan indiler.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyette 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında CHP-MSP koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yer aldı.

Bahçeli ve Asiltürk kol kola indi

Bahçeli, uçaktan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile kol kola indi.

Bakanlar, Bahçeli ve Asiltürk de aynı uçakta

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bulunduğu heyette 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere, KKTC'ye gitti.

Şentop'un uçağında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bazı milletvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Çiğdem Karaaslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yer aldı.

Oğuzhan Asiltürk'ün bekleme salonunda fotoğrafı paylaşıldı:

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Mezitli İlçe Başkanı 'cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındı
CHP Mezitli İlçe Başkanı 'cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındı
Adana bayram namazı saat kaçta 2021 Diyanet
Adana bayram namazı saat kaçta 2021 Diyanet
Mersin kurban bayramı namaz saati 2021 Diyanet listesi
Mersin kurban bayramı namaz saati 2021 Diyanet listesi
Antalya bayram namazı saatleri Diyanet 2021 namaz vakitleri
Antalya bayram namazı saatleri Diyanet 2021 namaz vakitleri
Çanakkale bayram namazı saat kaçta 2021 Diyanet il ile namaz vakitleri
Çanakkale bayram namazı saat kaçta 2021 Diyanet il ile namaz vakitleri
Avrupa Komisyonu'ndan İsrail'in casus yazılımına tepki
Avrupa Komisyonu'ndan İsrail'in casus yazılımına tepki
Kocaeli kurban bayramı namaz vakti 2021 Diyanet saati
Kocaeli kurban bayramı namaz vakti 2021 Diyanet saati
Sakarya kurban bayramı namazı 2021 Diyanet kaçta?
Sakarya kurban bayramı namazı 2021 Diyanet kaçta?
İstanbul bayram namazı saati Diyanet 2021 kurban bayramı namaz vakti
İstanbul bayram namazı saati Diyanet 2021 kurban bayramı namaz vakti
Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2021 Diyanet kurban bayramı namaz saati
Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2021 Diyanet kurban bayramı namaz saati