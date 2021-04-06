S-400'ler savaş uçaklarına karşı ateşlendi! Dünya gündemine oturdu

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tunguska uçaksavar ve füze sisteminin sınıra götürüldüğü dikkat çekti. Ayrıca TOS-1A roketatar sistemi de yine yığınak arasında. Rus yanlısı ayrılıkçılar çatışma hattında saldırılarını yoğunlaştırdı, son 24 saatte açılan ateşlerde bir Ukrayna askerinin öldüğü bildiriliyor.