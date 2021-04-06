S-400'ler savaş uçaklarına karşı ateşlendi! Dünya gündemine oturdu
Rus medyası ilk kez Kırım'a S-400'ün yanı sıra S-300'lerin de acilen transfer edildiğini doğruladı. Rus ordu televizyonunun ekrana getirdiği görüntüler ise gündemin ilk sırasına yerleşti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tunguska uçaksavar ve füze sisteminin sınıra götürüldüğü dikkat çekti. Ayrıca TOS-1A roketatar sistemi de yine yığınak arasında. Rus yanlısı ayrılıkçılar çatışma hattında saldırılarını yoğunlaştırdı, son 24 saatte açılan ateşlerde bir Ukrayna askerinin öldüğü bildiriliyor.
Avdiyivka bölgesinde yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ukrayna ordusunun Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılara saldırılar düzenlediğini ileri süren Rus medyası, ilk kez S-400 füze savunma sisteminin Kırım'a transfer edildiğini doğruladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen avia.pro internet sitesi, Rus ordusunun acil bir şekilde S-400'ün yanı sıra S-300'leri de işgal altında tutulan Kırım'a gönderdiğini yazdı. Rus ordusunun resmi televizyonu Zvezda ise, Hazar Denizi'ne yakın bir konumdaki Ashuluk eğitim sahasında S-400'lerin savaş uçaklarına karşı test edildiğini fotoğraflarla duyurdu.
Milliyet'te yer alan habere göre; 'S-400 MiG-31BM'ye karşı' başlığıyla detayları verilen haberde, gövde gösterisinde ayrıca S-300 PM2 ve Pantsir-S gibi sistemlerin de kullanıldığı resmi televizyon yayınında yer aldı.