Ryan Babel ağzındaki baklayı çıkardı

Galatasaray'ın transferde bir numaralı ismi olan Ryan Babel, ''Şu anda en iyi teklifi Galatasaray sundu. Bunu gizlemeyeceğim. Ama görüştüğüm başka takımlar da var. Onlardan biriyle de anlaşabilirim” dedi.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Babel, ''Sosyal medyada çok büyük tepkiler gördüm. Ölüm tehditleri bile aldım. Hassas bir karar olduğunu biliyorum ama bunu yaşayan ilk kişi ben değilim. Galatasaray'a transfer olmak Beşiktaş'ı rahatsız edeceğim anlamı taşımıyor." dedi.

''En iyi teklif Galatasaray'dan geldi''

Transferiyle alakalı konuşan Hollandalı yıldız, "En iyi teklif onlardan geldi. Bu bir sır değil ama diğer kulüplerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Galatasaray'la temas hâlinde olduğumuz doğru. Bunu saklamıyorum. Ama şu an hiçbir şey resmi değil. Hollanda'dan bir kulüple de görüşüyorum. Ülkeme geri dönebilirim'' ifadelerini kullandı.

''Önceden her futbolcu gibi Barcelona gibi büyük kulüpleri hayal ediyordum.'' diyen Babel, ''Şimdi 32 yaşındayım. Belli bir noktadan sonra isteklerinizi rafine etmeye başlıyorsunuz." şeklinde konuştu.