Ruzomberok - Trabzonspor / Canlı yayın

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Ruzomberok ile kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavili ekip, 1 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Ruzomberok 0 - 1 Trabzonspor

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 1-0 temsilcimiz Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

45'Karşılaşmada ilk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

39'GOOOOOOL! Trabzonspor, Trezeguet'nin golüyle maçta öne geçti. Rakip yarı alanda hızlı hücum şansı yakalayan temsilcimizde Visca sağ kanattan süratle ilerledi ve pasını kale sahasına çevirdi. Trezeguet, önüne gelen topu tek vuruşla ağlara gönderdi.

37'DOKUNAMADI! Visca'nın sağ kanattan ortasında Trezeguet kale önünde topa dokunamadı. Temsilcimiz mutlak golden yararlanadı.

33'Hızlı çıkan Trabzonspor'da Trezeguet sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Trezeguet'nin kaleye şutu savunmaya da çarpıp kornere gidiyor.

29'Rakip yarı alanda savunma arkasına uzun gönderilen pasta Dragus topu kontrol etti ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

25'Trabzonspor ceza sahası içine yapılan ortada Martin Gomola bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Top direğin dibinden dışarıya gitti.

23'Edin Visca'nın sol kanattan ceza sahası içine düşündüğü orta doğrudan dışarıya gitti.

19'KALECİ UĞURCAN! Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Lavrincik'in ceza sahası dışından vuruşunu Uğurcan doksandan çıkardı.

Pozisyon16'Adam Tucny'nin sol kanattan ortasında John Lundstram riske girmeyerek topu kornere yolladı.

13'Ozan Tufan'ın sağ kanattan ortasında top herkesi aştı.

9'KALECİ UĞURCAN! Ev sahibi Ruzomberok, gole çok yaklaştı. Kale sahasında kendini unutturan Hladik, sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda topu Uğurcan'a nişanladı.

7'Visca'nın savunma arkasına derin göndermek istediği pasta savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

4'Gelişen Ruzomberok atağında Chobot'un kaleye düşüncesinde top Uğurcan'da kaldı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı. Başarılar Trabzonspor.

Ruzomberok - Trabzonspor ilk 11'ler

Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chobot, Chrien.

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş

150. sınav

Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 150. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 190 kez havalandırdı, kalesinde ise 205 gol gördü.

24 futbolcu yer aldı

Kafilede şu isimler yer aldı: "Uğurcan, Muhammed Taha, Onuralp, Malheiro, Arif, Eren, Ali Şahin, Baniya, Denswil, Lundstram, Salih, Ozan, Mendy, Bardhi, Kerem, Umut Güneş, Vişça, Orsic, Cihan, Trezeguet, Nwakaeme, Draguş, Enis, Umut Bozok."

İkinci Slovak

1996-97 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovak ekibi Slovan Bratislava ile karşılaşan bordo-mavililer deplasmanda 2-1 yenilirken, sahasında 4-1 kazanarak tur atlamıştı.

Tarihi zaferler

Karadeniz devi, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-77'de İngiltere'nin Liverpool, 1983-84'te İtalya'nın İnter, 1990-91'de İspanya'nın Barcelona, 1994-95'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Serkan, Fountas ve Barisic yok

Teknik direktör Abdullah Avcı, maç kodrosuna iki oyuncuyu almadı. Macaristan'da takımla çalışan sağ bek Serkan Asan ile kanat Fountas kafileye dahil edilmedi. Bu durum iki futbolcunun ayrılacağının işareti olarak yorumlandı. Ayrıca sakatlanan Barisic de bugün oynayamayacak. Sağ bek Malheiro ise kadroda.