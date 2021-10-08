Rüzgarın azizliğine uğradı! Papa Francis zor anlar yaşadı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, törende konuşma yaptığı sırada rüzgar nedeniyle cüppesi uçuşmaya başlayınca zor anlar yaşadı.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dün Vatikan’a veda ziyareti kapsamında gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel’i ağırlamış, ikili birlikte Katolik derneği Sant'Egidio tarafından tarihi arena Kolezyum'da düzenlenen "Kardeş halklar, gelecekteki topraklar" isimli etkinliğin kapanış törenine katılmıştı.
Papa törende konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında rüzgarın azizliğine uğradı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Papa’nın cüppesi uçuşmaya başladı.
Yüzüne doğru uçan cüppesini eliyle geriye iten Papa, bozuntuya vermeden konuşmasını sürdürmeye çalıştı ancak bu defa da cüppesi yüzünü tamamen kapattı.
Yüzüne doğru uçan cüppesini eliyle geriye iten Papa, bozuntuya vermeden konuşmasını sürdürmeye çalıştı ancak bu defa da cüppesi yüzünü tamamen kapattı.