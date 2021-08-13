Rüzgar Erkoçlar Armağan Çağlayan'a cinsiyet değiştirdikten sonraki hayatını anlattı

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programına konuk olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirme ameliyatıyla yaşadığı zor günleri anlattı. Erkoçlar, bir programda ilk kez ameliyat sürecini anlattığı o açıklamalarında, ameliyat sonrası ayakta kalabilmek için yaptığı işleri ve basın tarafından çok sıkıştırıldığını dile getirdi ve hayatının bilinmeyenlerini aktardı. Erkoçlar, cinsiyet değiştirme operasyonuna karar verme sürecini ise ilk kez bu kadar detaylıca aktardığı açıklamalarında, hayatında adeta 'kangren' gibi bir sürece girdiğini, ya kangrenleşen noktayı kesip kurtulması gerektiğini ya da ölmesi düşünerek ölmeyi tercih ettiğini ve bu ameliyata karar verdiği ifade etti.