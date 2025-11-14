Rüyasında görmüş! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun kız kardeşi ile son mesajı yürekleri yaktı

Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden biri olan Ahmet Yasir Kuyucu’nun, şehit olmadan birkaç saat önce kız kardeşiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı.

Şehidin kız kardeşinin rüyasında ağabeyini şehit olarak gördüğü ve sabah namazı sonrası bu durumu mesajla paylaştığı öğrenildi.