Rüyasında görmüş! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun kız kardeşi ile son mesajı yürekleri yaktı
Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman askerimizden biri olan Ahmet Yasir Kuyucu’nun, şehit olmadan yalnızca birkaç saat önce kız kardeşiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı.
Şehidin kız kardeşinin rüyasında ağabeyini şehit olarak gördüğü ve sabah namazı sonrası bu durumu mesajla paylaştığı öğrenildi.
Törende, saygı duruşunun ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin’in duasının ardından şehitlerin künyeleri okundu.
Türk bayrağına sarılı tabutlar, askerlerin omuzlarında uçaklara taşındı.
Şehitlerin naaşları, yapılacak törenlerin ardından memleketlerine gönderildi.
“RÜYAMDA GÖRDÜM, SEN ŞEHİT OLMUŞSUN”
Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun, kız kardeşiyle yaptığı son mesajlaşmada şu ifadeler yer aldı:
Kız kardeşi, ağabeyine “Ağabeyim, iyi misin?” diye yazdı.
Kuyucu, “İyiyim gardaşım, hayır mı? Rüyanda mı gördün?” yanıtını verdi.
Kız kardeşi ise,
“Evet rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum.”
mesajını gönderdi.