Rüya gibi düğünle evlenmişti! Eda Erol annelik heyecanı yaşıyor...
|
Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol geçtiğimiz aylarda pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile görkemli bir düğünle evlenmişlerdi. Çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. İkili paylaştıkları fotoğraflarla bir bebek beklediklerini açıkladılar.
Ünlü sunucu Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol, pilot eşi Ekrem Karaçayır ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
17
Geçtiğimiz aylarda evlenen mutlu çift, müjdeli haberi sosyal medyadan duyururken, bebeklerinin cinsiyetini de takipçileriyle paylaşarak büyük heyecan yarattı.
27
Geçtiğimiz aylarda evlenen Eda Erol ve Ekrem Karaçayır'dan müjdeli haber geldi.
37
İkili paylaştıkları fotoğraflarla bir bebek beklediklerini açıkladılar. Kısa sürede sevenlerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldılar.
47