Rusya'nın tank mürettebatı tanıtıldı görenlerin ağzı açık kaldı! Tamamı kadın
Bu yıl İran ve Azerbaycan'ın da katıldığı Uluslararası Ordu Oyunları Army 2019'a Rusya'nın ilk kadın tan mürettebatı damga vurdu. Kadınları heyecanla izleyenlerin yanı sıra tepki gösterenler de oldu.
Army 2019'da tanıtılan Rusya'nın ilk kadın tank mürettebatı hem sosyal medyayı hem de izleyenleri ikiye böldü. Kimileri mürettebatın tümünün kadınlardan oluşmasını örnek bir hareket olarak nitelendirirken, kimilerinden de cinsiyetçi eleştiriler geldi.
Öte yandan kadınların, mürettebata seçilmeden önce ordunun sıhhiye kolunda hizmet verdiği öğrenildi. Mürettebat, ordunun uçaklarda kullanılan motorlara benzer bir motorla donatılmış turbo şarjlı tanklarını kullanmakla görevlendirildi.
Şimdiye kadarki en hızlı tanklar: Rusya ordusunun bugüne dek geliştirdiği en hızlı ve en ağır zırhlı aracı olan T-80 tanklarını kullanacak olan kadınlar, gösteri esnasında hayretle izlendi. Ancak kadınların ağır silahlandırılmış araçları kullanmak üzere görevlendirilmesine dair alınan bu karar, sosyal medyada oldukça eleştirildi.
Yüzlerce kişi arasından hak kazandılar: Tank mürettebatının üyeleri Anastasia Baranova, Marina Puşkareva ve Daria Sirotenko yüzlerce aday arasından Rusya’nın ilk kadın tank mürettebatının üyeleri olarak seçilmeye hak kazandı. Yani tankı kullanamayacakları yönündeki eleştirilerden önce sayısız birçok testten geçti.