Rusya'nın tank mürettebatı tanıtıldı görenlerin ağzı açık kaldı! Tamamı kadın

Şimdiye kadarki en hızlı tanklar: Rusya ordusunun bugüne dek geliştirdiği en hızlı ve en ağır zırhlı aracı olan T-80 tanklarını kullanacak olan kadınlar, gösteri esnasında hayretle izlendi. Ancak kadınların ağır silahlandırılmış araçları kullanmak üzere görevlendirilmesine dair alınan bu karar, sosyal medyada oldukça eleştirildi.