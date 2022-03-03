Rusya'nın savaş planları sızdı! İşgali 6 Mart'ta tamamlamayı planlamışlar sonraki hedef Moldova

Rusya lideri Vladimir Putin’in müttefiklerinin başında gelen Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun televizyonda canlı yayınlanan sunumundaki haritada, Rusya’nın Moldova’ya yönelik bir işgal planını ifşa etmişti. Şimdi de Rusya'nın harekat planları ifşa oldu. Bu gizli belgelere göre Rusya, Ukrayna savaşını 6 Mart'ta bitirmeyi planlamış...